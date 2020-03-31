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Чисора о бое с Усиком: Война состоится, но позже

Бокс
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Дерек Чисора отреагировал на последние новости.

Чисора о бое с Усиком: Война состоится, но позже
Новина українською

Накануне Британский совет по контролю за боксом в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить все боксерские поединки, запланированные на май.

Под перенос попал и бой Александра Усика (17-0, 13 КО) с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Боксеры должны были выйти на ринг 23 мая в Лондоне.

"Война все еще состоится, просто немного позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", - написал Чисора в Твиттере.

Новая дата боя Усик-Чисора еще неизвестна, но поединок точно не состоится ранее июля.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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