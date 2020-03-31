Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора о бое с Усиком: Война состоится, но позже
Дерек Чисора отреагировал на последние новости.
Накануне Британский совет по контролю за боксом в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить все боксерские поединки, запланированные на май.
Под перенос попал и бой Александра Усика (17-0, 13 КО) с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Боксеры должны были выйти на ринг 23 мая в Лондоне.
"Война все еще состоится, просто немного позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", - написал Чисора в Твиттере.
War is still coming just a little later than planned. Stay home, stay safe ???????? #warchisora pic.twitter.com/fIQOCaFLvm— Derek Chisora ???? (@DerekWarChisora) March 30, 2020
Новая дата боя Усик-Чисора еще неизвестна, но поединок точно не состоится ранее июля.