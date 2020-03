Чисора о бое с Усиком: Война состоится, но позже

Накануне Британский совет по контролю за боксом в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить все боксерские поединки, запланированные на май.

Под перенос попал и бой Александра Усика (17-0, 13 КО) с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Боксеры должны были выйти на ринг 23 мая в Лондоне.

"Война все еще состоится, просто немного позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", - написал Чисора в Твиттере.

War is still coming just a little later than planned. Stay home, stay safe ???????? #warchisora pic.twitter.com/fIQOCaFLvm