Чемпион Суперсерии: Ломаченко – лучший в мире

Действующий чемпион WBA и WBC во втором среднем весе, а также победитель Всемирной боксерской суперсерии при общении с подписчиками Instagram составил свой рейтинг пяти лучших боксеров современности.

На первое место Смит делегировал чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко. Следом за украинцем британец расположил Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда, Александра Усика и Наою Иноуэ.

"Мой самый любимый боксер? Шугар Рэй Леонард для меня лучший в истории. Он мог делать все. Из действующих? Любимый сегодня, вероятно, Василий Ломаченко", - добавил Смит.

Каллум Смит мог стать следующим соперником Сауля Альвареса, но промоутеры не смогли согласовать этот бой.