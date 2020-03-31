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Чемпион Суперсерии: Ломаченко – лучший в мире
Каллум Смит (27-0, 19 КО) отдал должное украинцу.
Действующий чемпион WBA и WBC во втором среднем весе, а также победитель Всемирной боксерской суперсерии при общении с подписчиками Instagram составил свой рейтинг пяти лучших боксеров современности.
На первое место Смит делегировал чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко. Следом за украинцем британец расположил Сауля Альвареса, Теренса Кроуфорда, Александра Усика и Наою Иноуэ.
"Мой самый любимый боксер? Шугар Рэй Леонард для меня лучший в истории. Он мог делать все. Из действующих? Любимый сегодня, вероятно, Василий Ломаченко", - добавил Смит.
Каллум Смит мог стать следующим соперником Сауля Альвареса, но промоутеры не смогли согласовать этот бой.