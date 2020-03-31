Месть за брата. 16 лет назад Виталий Кличко побил Сандерса. ВИДЕО

Кличко-старший в 2000 году из-за травмы не смог продолжить бой с Крисом Бердом и потерял титул WBO. Спустя шесть месяцев Владимир Кличко отомстил за брата, побив Берда единогласным решением судей.

Вскоре судьба поменяла братьев местами. В 2003-м Владимир потерпел шокирующее поражение от малоизвестного южноафриканца Корри Сандерса. Виталий вышел брать реванш за брата, а на кону стоял титул WBC, ставший вакантным после ухода на пенсию Леннокса Льюиса.

Битва Сандерса и Кличко-старшего с первых же секунд превратилась в бескомпромиссную войну. Украинец ни разу в карьере не бывал в нокдауне, но уже в первом раунде Сандерс провел отличную контратаку и заставил Виталия панически отходить назад.

В дальнейшем Кличко привык к резким выпадам соперника и начал методично переигрывать Сандерса. Кличко вкладывался практически в каждый удар, но пробить чугунный подбородок соперника Виталию никак не удавалось. При этом Сандерс оставался невероятно опасным – любой пропущенный удар мог мгновенно изменить расклад сил.

Во второй половине боя Сандерс заметно замедлился на ногах – только феноменальная стойкость спасала боксера из ЮАР. Кличко так и не смог сбить с ног этого буйвола – в 8-м раунде судья остановил бой, когда стало очевидно, что Сандерс больше не в состоянии отвечать на затяжные атаки украинца.

Виталий Кличко – Корри Сандерс. Лучшие моменты боя:

Виталий Кличко после эпичной победы над Корри Сандерсом проведет на ринге еще 11 победных боев и завершит карьеру в 2013 году. Сандерс уйдет из бокса в 2008-м, а спустя 4 года он трагически погибнет во время вооруженного ограбления ресторана в пригороде Претории. Братья Кличко не забыли о Сандерсе и оказали семье Корри финансовую помощь.