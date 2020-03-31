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Деревянченко показал видео с тренировки
Боксер не тратит времени зря
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) продолжает подготовку, несмотря на то, что соперник украинца остается неизвестным.
Напомним, что он предыдущий бой провёл в октябре.
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