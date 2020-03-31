Красюк оценил шансы Беринчика и Деревянченко стать звездами в боксе

Украинский промоутер Александр Красюк оценил шансы Деревянченко и Беринчика на то, чтобы стать звездами бокса.

"Деревянченко получил всего лишь пять миллионов за последний бой. А сколько таких боев он еще проведет? Вопрос в этом. Он очень крутой боксер. Реально монстр. Но он не сможет стать звездой. Потому что он сейчас уже в таком возрасте, что он должен был стать звездой. Но стать звездой очень непросто. Намного легче стать чемпионом", — заявил промоутер.

"Если взять 100 боксеров, то из них 5-10 процентов имеют потенциал стать чемпионами мира. Мы говорим не просто о каких-то боксерах, а о лучших. И из них 10 могут стать чемпионами. И из этих 10 один-два имеют потенциал стать звездой".

"У Беринчика есть потенциал стать звездой. Не знаю, сможет ли осилить в мировом масштабе, но в Украине есть потенциал".

В октябре прошлого года Деревянченко потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив Геннадию Головкину титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

В свою очередь Беринчик в феврале успешно защитил титул интернационального чемпиона WBO в бою с аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто.