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Чемпион WBO готов встретиться с Деревянченко

Бокс
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Об этом рассказал сам боксер

Чемпион WBO готов встретиться с Деревянченко
Новина українською

Чемпион WBO в среднем весе Деметриус Андраде (29-0, 18 КО) готов встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО). Об этом американец рассказал во время разговора со своим промоутером Эдди Хирном в Instagram.

Эдди Хирн:

"Есть несколько вопросов о Деревянченко. Когда я планирую твое будущее, то хочу организовывать самые большие бои. Конечно, прежде всего, объединительные. Но Деревянченко выдал отличное выступление против Головкина. Супер-супер близкое решение судей, которое могло быть и в другую сторону. Нравится ли тебе вариант боя с Деревянченко? Думаю, стилистически это хороший вариант. Этот поединок может быть отличным вариантом для тебя".

Деметриус Андраде:

"Да. Я уже просил об этом поединке. Для меня не проблема драться с сильнейшими бойцами дивизиона. Я готов к бою с любым. Если вы дадите мне бой против Деревянченко, то я, определенно, приму его".

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В статье: Сергей Деревянченко Деметриус Андраде
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