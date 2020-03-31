Британский блогер рассказал секрет успеха Тайсона Фьюри

Эксперт по психологии и языку жестов, британский блогер Believing Bruce пообщался с журналистами Boxing Social и объяснил, как Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) удается выводить из равновесия своих соперников.

- Брюс, я хочу поговорить более детально о Тайсоне Фьюри. Его профайл сейчас на высоте, но он также хорош вне ринга. Расскажите мне, что делает Тайсона таким эффективным с его играми разума. Например, такими, как с Владимиром Кличко, которому хотелось находиться подальше от Тайсона Фьюри. Деонтею Уайлдеру он не только пытался действовать на нервы, а и пытался его обезоружить, как вы говорили в одном из ваших видео. Что делает Тайсона Фьюри таким мастером ментальной войны?"

- Дело не в том, что Тайсон Фьюри много знает о психологии или о том, как действовать на нервы. Это просто его личность. Он такой и есть. На самом деле, он может задействовать большое число рычагов, просто являясь общительным. Еще одно качество Тайсона Фьюри — он может говорить, что его любимый цвет "белый", и внезапно изменить свое мнение и сказать: "Черный". У него ограниченная обеспокоенность. Ему действительно все равно. Когда вы посмотрите на психологический портрет Тайсона Фьюри и то, как он раздражает своих оппонентов, — он очень хорош в многословии. Просто продолжая говорить с человеком, он доводит его до активного расстройства. И это действительно тяжело переносить.

Если бы я пытался говорить что-то вам, и кто-то говорил в мое ухо — это действительно отключает тебя. Это то, что прекрасно делает Тайсон Фьюри. Он начинает просто повторять те же самые речи еще и еще раз. Это немного похоже на Конора Макгрегора. В тот момент, когда все камеры и толпа наблюдают, почти все оппоненты становятся отшельниками из-за словесной войны, которую ведет Тайсон Фьюри. Да, это природная характеристика многословности. Факт в том, что он просто не знает, о чем он говорит. Он просто говорит то, что хочет в текущий момент. Большинство боксеров чувствует себя некомфортно в таких моментах. Их внутренний голос говорит: "Я не могу это сказать. Мне это неудобно говорить". У Тайсона нет такого. Он просто бомбит, бомбит и бомбит".