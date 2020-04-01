Украинец заразился гепатитом после боя с россиянином

Чемпион WBA International в полусреднем весе Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) на своей странице в Facebook сообщил, что после боя с Сергеем Воробьевым (9-1, 6 КО) в Калининграде привез домой не только победу разделенным решением судей, но и гепатит.

"Мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя я заразился гепатитом А (болезнь Боткина).

Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.

Инкубационный период гепатита А составляет около 21 дня, то есть все это время ты не ощущаешь никаких симптомов и не знаешь, что болеешь. Так было и со мной, около месяца я ни о чем не подозревал.

В больнице я пролежал 3 недели. Сейчас уже прошла неделя после моей выписки. Чувствую себя хорошо, пью лекарства, придерживаюсь диеты и восстанавливаю печень. Пока мне запрещены тяжелые физические нагрузки, поэтому следующий бой будет не раньше осени, тем более сейчас бои никто не проводит из-за коронавируса", - написал Чухаджян.

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