  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Ломаченко и Хэйни готовы провести бой
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ломаченко и Хэйни готовы провести бой

Бокс
(1 голосов)

Две звезды легкого веса пообщались через Instagram.

Ломаченко и Хэйни готовы провести бой
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) пересеклись на странице DAZN USA, которая свела боксеров в финале фэнтези турнира в легком весе.

Хэйни: «Я нокаутирую его».

Ломаченко: «Ты серьезно?»

Хэйни: «Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть».

Ломаченко: «Ты знаешь, я готов. Давай сделаем это».

К диалогу Ломаченко и Хэйни подключился и промоутер Эдди Хирн. Британец заявил о готовности организовать бой.

Василий Ломаченко до конца года рассчитывает провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Боксеры должны были выйти на ринг 30 мая, однако поединок был отложен из-за пандемии коронавируса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...