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Ломаченко и Хэйни готовы провести бой
Две звезды легкого веса пообщались через Instagram.
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) пересеклись на странице DAZN USA, которая свела боксеров в финале фэнтези турнира в легком весе.
Хэйни: «Я нокаутирую его».
Ломаченко: «Ты серьезно?»
Хэйни: «Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть».
Ломаченко: «Ты знаешь, я готов. Давай сделаем это».
К диалогу Ломаченко и Хэйни подключился и промоутер Эдди Хирн. Британец заявил о готовности организовать бой.
Василий Ломаченко до конца года рассчитывает провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Боксеры должны были выйти на ринг 30 мая, однако поединок был отложен из-за пандемии коронавируса.