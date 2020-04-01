Ломаченко и Хэйни готовы провести бой

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Дэвин Хэйни (24-0, 15 КО) пересеклись на странице DAZN USA, которая свела боксеров в финале фэнтези турнира в легком весе.

Хэйни: «Я нокаутирую его».

Ломаченко: «Ты серьезно?»

Хэйни: «Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть».

Ломаченко: «Ты знаешь, я готов. Давай сделаем это».

К диалогу Ломаченко и Хэйни подключился и промоутер Эдди Хирн. Британец заявил о готовности организовать бой.

Василий Ломаченко до конца года рассчитывает провести бой с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Боксеры должны были выйти на ринг 30 мая, однако поединок был отложен из-за пандемии коронавируса.