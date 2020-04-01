Промоутер Ломаченко празднует 54-ю годовщину своей карьеры в боксе

Глава промоутерской компании Top Rank 54 года назад организовал свое первое боксерское шоу, а главным событием вечера был 15-раундовый бой легендарного Мухаммеда Али против Джорджа Чувало.

Всего на счету Арума в качестве промоутера невероятные 2079 событий, включая 655 титульных боев.

Свои вечера бокса Арум чаще организовывает в США, а его любимой локацией является штат Невада – 517 вечеров бокса.

Арум организовал 35 боев Флойда Мейвезера, 27 раз «выводил» на ринг Мухаммеда Али и 20 раз выступал промоутером Мэнни Пакьяо. Также Арум работал с Майком Тайсоном, Джорджем Форманом и другими легендами бокса.

Сейчас Арум ведет карьеры украинцев Василия Ломаченко и Александра Гвоздика. Также его клиентом является одиозный Тайсон Фьюри.