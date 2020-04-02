Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО

В ноябре 2012 года экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон (45-3, 32 КО) вернулся на ринг спустя три года после тяжелого поражения от Мэнни Пакьяо.

В родном Манчестере Хаттон дрался с украинцем Вячеславом Сенченко (37-2, 25 КО), который семью месяцами ранее в Донецке техническим нокаутом проиграл Полу Малиньяджи и потерял пояс WBA в полусреднем весе.

Хаттон в зрелищном бою переигрывал Сенченко по очкам, пока в девятом раунде Вячеслав не достал из рукава левый по печени. Хозяин ринга упал на колени и не успел восстановиться до завершения отсчета судьи.

Поражение от Сенченко стало для Хаттона единственным домашним в карьере. На ринг легендарный «Hitman» больше не возвращался.