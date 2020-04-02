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Джошуа пострадал от коронавируса

Бокс
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Чемпион мира рассказал о личной трагедии.

Джошуа пострадал от коронавируса
Новина українською

Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) 20 июня в Лондоне должен был драться с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесен на 25 июля.

"Я не потерял никого из родных. Но я потерял близких из моего боксерского зала, близких друзей и друзей друзей. И это становится серьезным, когда приближается к твоему дому.

Мне бы очень хотелось спуститься в боксерский зал и встретиться с моими спарринг-партнерами. Даже такой бунтарь, как я, пытается следовать некоторым правилам", - сказал Джошуа на своем YouTube-канале.

Энтони Джошуа в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года – в Саудовской Аравии британец единогласным решением судей взял реванш у Энди Руиса за сенсационное поражение летом того же года.

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В статье: Энтони Джошуа коронавирус
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