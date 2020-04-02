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Назовите всех украинских чемпионов мира по боксу. КВИЗ
Это не так просто, как кажется на первый взгляд.
За годы независимости 12 украинских боксеров поднимали над головой чемпионские пояса четырех главных организаций профессионального бокса – WBA, WBO, WBC и IBF. У вас есть 3 минуты, чтобы назвать всех украинских чемпионов мира по боксу.
Вводить ответы можно произвольно как на украинском, так и на русском языках. Небольшая подсказка – боксеры расставлены в хронологическом порядке.
Своими результатами делитесь в комментариях. Удачи!
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