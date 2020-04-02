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Назовите всех украинских чемпионов мира по боксу. КВИЗ

Бокс
(1 голосов)

Это не так просто, как кажется на первый взгляд.

Назовите всех украинских чемпионов мира по боксу. КВИЗ
UA-Футбол
Новина українською

За годы независимости 12 украинских боксеров поднимали над головой чемпионские пояса четырех главных организаций профессионального бокса – WBA, WBO, WBC и IBF. У вас есть 3 минуты, чтобы назвать всех украинских чемпионов мира по боксу.

Вводить ответы можно произвольно как на украинском, так и на русском языках. Небольшая подсказка – боксеры расставлены в хронологическом порядке.

Своими результатами делитесь в комментариях. Удачи!

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В статье: квиз от UA-Футбол Бокс
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