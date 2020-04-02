Назовите всех украинских чемпионов мира по боксу. КВИЗ

За годы независимости 12 украинских боксеров поднимали над головой чемпионские пояса четырех главных организаций профессионального бокса – WBA, WBO, WBC и IBF. У вас есть 3 минуты, чтобы назвать всех украинских чемпионов мира по боксу.

Вводить ответы можно произвольно как на украинском, так и на русском языках. Небольшая подсказка – боксеры расставлены в хронологическом порядке.

Своими результатами делитесь в комментариях. Удачи!