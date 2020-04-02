Российский тренер заболел коронавирусом. Он контактировал с Усиком

Антон Кадушин, российский тренер по боксу, в Instagram подтвердил, что у него обнаружили COVID-19.

В марте Кадушин летал в Лондон на лицензионный турнир к Олимпийским играм в Токио. Там он встречался с Александром Усиком, который приезжал в столицу Великобритании на пресс-конференцию к бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Ранее Александр Усик рассказал, как противостоять пандемии коронавируса.