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Российский тренер заболел коронавирусом. Он контактировал с Усиком
Александр Усик (17-0, 13 КО) попал в группу риска.
Антон Кадушин, российский тренер по боксу, в Instagram подтвердил, что у него обнаружили COVID-19.
Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочки. На сегодняшний день состояние мое оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо????????????????????????
В марте Кадушин летал в Лондон на лицензионный турнир к Олимпийским играм в Токио. Там он встречался с Александром Усиком, который приезжал в столицу Великобритании на пресс-конференцию к бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
Ранее Александр Усик рассказал, как противостоять пандемии коронавируса.