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Кадушин считает, что не мог заразить Усика коронавирусом

Бокс
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Российский тренер сам стал жертвой пандемии.

Кадушин считает, что не мог заразить Усика коронавирусом
Новина українською

Коронавирус Антон Кадушин подхватил в Лондоне. Там же он встречался с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО), который в Великобритании давал пресс-конференцию перед боем с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

"Уже начали писать, что я больной контактировал с Усиком и он тоже болеет. С Сашей мы встретились в день его пресс-конференции, еще даже турнир не начался.

У меня симптомы появились 25 марта. Насколько мне известно, он сейчас в изоляции и тренируется. Если бы у него что-то было, он бы точно не тренировался.

Я думаю, что я поймал этот вирус 18 марта, когда летел из Лондона", - написал Кадушин в Facebook.

Александр Усик вернется на ринг предположительно в июле. Изначально его бой с Дереком Чисорой планировался на 23 мая.

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В статье: Александр Усик коронавирус
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