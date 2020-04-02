Чисора - о бое с Усиком: Война все еще грядет, но чуть позже

Британский тяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) прокомментировал перенос боя против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Война все еще грядет, но чуть позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", – сказал Чисора.

Напомним, что бой Усик – Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне.