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Чисора - о бое с Усиком: Война все еще грядет, но чуть позже

Бокс
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Британец жаждет поединка

Чисора - о бое с Усиком: Война все еще грядет, но чуть позже
Новина українською

Британский тяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) прокомментировал перенос боя против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Война все еще грядет, но чуть позже, чем планировалось. Оставайтесь дома, оставайтесь в безопасности", – сказал Чисора.

Напомним, что бой Усик – Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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