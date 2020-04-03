Ломаченко упал на 9-е место в рейтинге лучших боксеров мира

С двукратным отрывом от ближайшего преследователя рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории продолжает возглавлять гегемон среднего веса Сауль Альварес, а на вторую строку поднялся Тайсон Фьюри, которому в феврале удалось отобрать у Деонтея Уайлдера титул WBC в супертяжелом дивизионе.

Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко в обновленном рейтинге опустился на 9-ю строку. Вероятно, это связано с тем, что украинец в последний раз боксировал в августе прошлого года, когда в Лондоне единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла.

Что касается других украинцев, то Александр Усик идет 16-м, Сергей Деревянченко занимает 35-ю строку, а Александр Гвоздик располагается на 46-й позиции.

Топ-10 боксеров мира по версии BoxRec: