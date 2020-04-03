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Ломаченко упал на 9-е место в рейтинге лучших боксеров мира
Портал BoxRec обновил свой независимый компьютерный рейтинг.
С двукратным отрывом от ближайшего преследователя рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории продолжает возглавлять гегемон среднего веса Сауль Альварес, а на вторую строку поднялся Тайсон Фьюри, которому в феврале удалось отобрать у Деонтея Уайлдера титул WBC в супертяжелом дивизионе.
Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко в обновленном рейтинге опустился на 9-ю строку. Вероятно, это связано с тем, что украинец в последний раз боксировал в августе прошлого года, когда в Лондоне единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла.
Что касается других украинцев, то Александр Усик идет 16-м, Сергей Деревянченко занимает 35-ю строку, а Александр Гвоздик располагается на 46-й позиции.
Топ-10 боксеров мира по версии BoxRec: