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Ломаченко упал на 9-е место в рейтинге лучших боксеров мира

Бокс
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Портал BoxRec обновил свой независимый компьютерный рейтинг.

Ломаченко упал на 9-е место в рейтинге лучших боксеров мира
Новина українською

С двукратным отрывом от ближайшего преследователя рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории продолжает возглавлять гегемон среднего веса Сауль Альварес, а на вторую строку поднялся Тайсон Фьюри, которому в феврале удалось отобрать у Деонтея Уайлдера титул WBC в супертяжелом дивизионе.

Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко в обновленном рейтинге опустился на 9-ю строку. Вероятно, это связано с тем, что украинец в последний раз боксировал в августе прошлого года, когда в Лондоне единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла.

Что касается других украинцев, то Александр Усик идет 16-м, Сергей Деревянченко занимает 35-ю строку, а Александр Гвоздик располагается на 46-й позиции.

Топ-10 боксеров мира по версии BoxRec:

Ломаченко упал на 9-е место в рейтинге лучших боксеров мира - изображение 1

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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