Усик прокомментировал перенос боя с Чисорой

Александр Усик (17-0, 13 КО) в мае в Лондоне должен быть драться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен до июня.

"Дорогие друзья! Поединок, который планировался на 23 мая, перенесен на июль, вроде бы. Но даты еще нет в июле. Мы продолжаем тренироваться, готовиться, у нас продолжается спортивный карантин. Все хорошо, так бывает, друзья, весь мир в такой ситуации, не отчаиваемся, продолжаем трудиться", - сказал украинец во время прямого эфира в Instagram.

Усика сопровождает злой рок после перехода в хэвивейт. Каждый бой Александра по различным причинам неоднократно переносится – перед дебютом в супертяжелом весе экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте получил травму, что в итоге привело к смене соперника.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик контактировал с россиянином, у которого обнаружили коронавирус.