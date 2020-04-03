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Усик прокомментировал перенос боя с Чисорой

Бокс
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Украинец не отчаивается.

Усик прокомментировал перенос боя с Чисорой
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) в мае в Лондоне должен быть драться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), однако из-за пандемии коронавируса бой был отложен до июня.

"Дорогие друзья! Поединок, который планировался на 23 мая, перенесен на июль, вроде бы. Но даты еще нет в июле. Мы продолжаем тренироваться, готовиться, у нас продолжается спортивный карантин. Все хорошо, так бывает, друзья, весь мир в такой ситуации, не отчаиваемся, продолжаем трудиться", - сказал украинец во время прямого эфира в Instagram.

Усика сопровождает злой рок после перехода в хэвивейт. Каждый бой Александра по различным причинам неоднократно переносится – перед дебютом в супертяжелом весе экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте получил травму, что в итоге привело к смене соперника.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик контактировал с россиянином, у которого обнаружили коронавирус.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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