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Усик: Хочу биться с Джошуа и Фьюри

Бокс
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Украинец строит планы на будущее

Усик: Хочу биться с Джошуа и Фьюри
Новина українською

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что ему хотелось бы выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Следующим соперником Усика должен стать Дерек Чисора. Изначально боксёры должны были сразиться 23 мая, однако из-за коронавируса бой перенесли.

"Потом хочу биться с Джошуа и Тайсоном Фьюри. Не знаю, могут ли отменить бой с Дереком. Не я его организую, но думаю, что нет, ограничатся переносом", — сказал Усик во время прямого эфира в своём "инстаграме".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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