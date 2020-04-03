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Усик: Хочу биться с Джошуа и Фьюри
Украинец строит планы на будущее
Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что ему хотелось бы выйти на ринг с чемпионами мира британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Следующим соперником Усика должен стать Дерек Чисора. Изначально боксёры должны были сразиться 23 мая, однако из-за коронавируса бой перенесли.
"Потом хочу биться с Джошуа и Тайсоном Фьюри. Не знаю, могут ли отменить бой с Дереком. Не я его организую, но думаю, что нет, ограничатся переносом", — сказал Усик во время прямого эфира в своём "инстаграме".
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