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Арум: В UFC практически ничего не платят

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Промоутер советует всем попробовать себя в боксе

Арум: В UFC практически ничего не платят
Новина українською

Глава боксерской промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о заработках спортсменов в его индустрии и в сфере смешанных единоборств, в частности – промоушена UFC. В интервью Boxing News 24 специалист признался, что у его подопечных гораздо больше свободы выбора, ведь это обусловлено большей конкурентоспособностью боксерского мира.

"Ребятам из UFC практически ничего не платят. Они дерутся там, где им скажут. UFC устанавливает им гонорары, и если им что-то не нравится, они способны только уволиться.

Мы же работаем в очень конкурентной сфере, из-за чего бойцы могут извлечь выгоду и заработать намного, намного больше, чем то, что получают бойцы UFC, компании, являющейся монополией".

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В статье: Боб Арум
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