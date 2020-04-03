Арум: В UFC практически ничего не платят

Глава боксерской промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о заработках спортсменов в его индустрии и в сфере смешанных единоборств, в частности – промоушена UFC. В интервью Boxing News 24 специалист признался, что у его подопечных гораздо больше свободы выбора, ведь это обусловлено большей конкурентоспособностью боксерского мира.

"Ребятам из UFC практически ничего не платят. Они дерутся там, где им скажут. UFC устанавливает им гонорары, и если им что-то не нравится, они способны только уволиться.

Мы же работаем в очень конкурентной сфере, из-за чего бойцы могут извлечь выгоду и заработать намного, намного больше, чем то, что получают бойцы UFC, компании, являющейся монополией".