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Эдди Херн: Я полон надежды, что мы проведем бой Джошуа - Пулев в конце лета

Бокс
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Эдди Херн: Я полон надежды, что мы проведем бой Джошуа - Пулев в конце лета
UA-Футбол
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Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн после официальной отмены боя его подопечного против болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы разговаривали с "Тоттенхэмом". Мы работаем с ними по датам в июле или в начале августа также, когда мы надеемся, что вернемся.

Я полон надежды, что мы увидим этот бой в конце лета", - сказал Херн.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев должен был пройти 20 июня на футбольной арене клуба "Тоттенхэм" в Лондоне (Великобритания).

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Херн Кубрат Пулев
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