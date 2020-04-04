Эдди Херн: Я полон надежды, что мы проведем бой Джошуа - Пулев в конце лета

Британский промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) Эдди Херн после официальной отмены боя его подопечного против болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поединка. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы разговаривали с "Тоттенхэмом". Мы работаем с ними по датам в июле или в начале августа также, когда мы надеемся, что вернемся.

Я полон надежды, что мы увидим этот бой в конце лета", - сказал Херн.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев должен был пройти 20 июня на футбольной арене клуба "Тоттенхэм" в Лондоне (Великобритания).