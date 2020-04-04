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Невероятный Флойд: Мейвезер продолжает тренировки и держит себя в отличной форме. Видео
Американец, похоже, еще вернется
Американская легенда бокса Флойд Мейвезер, который официально завершил карьеру, продолжает тренировки. Спортсмен демонстрирует невероятную работу на скакалке.
Напомним, что ранее бой Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) перенесен на неопределенный срок.
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