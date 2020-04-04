  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Невероятный Флойд: Мейвезер продолжает тренировки и держит себя в отличной форме. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невероятный Флойд: Мейвезер продолжает тренировки и держит себя в отличной форме. Видео

Бокс
(1 голосов)

Американец, похоже, еще вернется

Невероятный Флойд: Мейвезер продолжает тренировки и держит себя в отличной форме. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Американская легенда бокса Флойд Мейвезер, который официально завершил карьеру, продолжает тренировки. Спортсмен демонстрирует невероятную работу на скакалке.

Напомним, что ранее бой Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) против Кубрата Пулева (28-1, 14 КО) перенесен на неопределенный срок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...