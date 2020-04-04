Промоутер Александра Усика виртуозно исполнил известную мелодию на фортепиано. Видео

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк удивил болельщиков. Он опубликовал на своей официальной странице в Instagram видео, на котором исполнил на фортепиано всемирно известный хит.

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал, чем занимается во время карантина.