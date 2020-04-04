Александр Усик к хейтерам: Вас раздражает то, что я не отвечаю вашим ожиданиям

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) прокомментировал неоднозначную реакцию болельщиков на его высказывания и рассказал, почему эфир с российским рэпером Василием Вакуленко (Баста). Его слова цитирует TKOBoxing:

"Люди писали, что я вел эфир с Василием Михайловичем Вакуленко и все остальное. Да, вел эфир. Слушаю его в течение долгого времени, где-то с 2009 года. А еще я другую музыку слушаю. Друзья, знаете, что вас раздражает, что вам не нравится, что вас бесит? То, что я не отвечаю вашим ожиданиям. Я и не должен этого делать. Вы ожидаете чего-то от кого-то. Или не конкретно от меня, а от кого-то. Таких людей я называю нытиками.

Они жалуются на свою жизнь, что у них ничего не получается, что они не могут заработать. Такие люди спрашивают: "Как заработать миллион?". Вся ваша суть в том, что вы хотите миллион. Вы не достойны миллиона, не знаете, как его потратить.

Нытики даже не понимают, что таким образом помогают другим людям, которые идут к своей цели", - сказал Усик.

Напомним, что ранее промоутер Усика исполнил на фортепиано известный хит.