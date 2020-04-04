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DAZN провели фэнтези-турнир с участием лучших боксеров мира, Ломаченко победил в своей категории
Лучшие среди лучших по мнению болельщиков
Американская медиа-платформа DAZN провела воображаемый турнир с участием лучших боксеров современности в четырех весовых категориях. Победителей соревнования должны были определить болельщики путем голосования. И так, список боксеров:
1. Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Девин Хейни, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия (легкий вес)
2. Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Мэнни Пакьяо, Майки Гарсия, Дэнни Гарсия (полусредний вес)
3. Геннадий Головкин, Деметриус Андраде, Сауль Альварес, Джерман Чарли, Билли Джо Сондерс (средний вес)
4. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, Энди Руис, Александр Усик (супертяжелый вес)
Итак, своим голосованием болельщики назвали лучшими следующих боксеров:
1. Легкий вес - Василий Ломаченко
2. Полусредний вес - Мэнни Пакьяо.
3. Средний вес - Сауль Альварес
4. Супертяжелый вес - Тайсон Фьюри