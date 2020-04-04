Александр Усик: Я считаю, что промоутеры не слишком плохие люди, а Эдди Херн крутой чувак

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) во время прямого эфира в своем Instagram рассказал о своем отношении к промоутерам.

"Эдди Херн - нормальный чувак, трудится. Когда я боксировал в Манчестере, так получилось, что мы ехали обратно в Лондон в одном поезде. Мы сидели и общались по поводу его работы. Я вспомнил о Доне Кинге. Говорю Херну: "Наверное, все промоутеры такие, и ты такой". Он мне ответил: "Ты знаешь, все считают промоутеров очень плохими людьми".

Я считаю, что промоутеры не слишком плохие. Есть плохие и есть хорошие. Кто-то делает плохие поступки, другие - хорошие. Например, Херн организует мне поединки. Как я могу сказать, что он плохой? Скажу ли я, что Эдди плохой, если он перестанет устраивать мне бои? Нет, я не буду так говорить" - сказал Усик.

Напомним, что ранее Александр Усик высказывался о болельщиках.