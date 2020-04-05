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Энтони Джошуа: Поединком в Саудовской Аравии я доказал, что слова экспертов не имеют никакого значения

Бокс
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Энтони Джошуа: Поединком в Саудовской Аравии я доказал, что слова экспертов не имеют никакого значения
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяж весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал о подробностях реванша с мексиканцем Энди Руисом (32-2, 23 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я чувствовал, что все меня списали со счетов. Я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Я сказал: "Очень хорошо". Мне говорили: "Чувак, тебе не стоит выходить на реванш, ты сумасшедший". Такие слова я слышал от некоторых своих кумиров.

Поединком в Саудовской Аравии я доказал себе, что слова кумиров или экспертов не имеют никакого значения. Никто не может идти против моих внутренних ощущений. Именно поэтому, когда после завершения поединка Эдди Хирн и мой менеджер Фредди прыгали, я стоял на месте" - сказал он.

Напомним, что ранее Ленок Льюис рассказал о бое с Виталием Кличко.

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В статье: Энтони Джошуа
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