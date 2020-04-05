Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энтони Джошуа: Поединком в Саудовской Аравии я доказал, что слова экспертов не имеют никакого значения
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяж весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал о подробностях реванша с мексиканцем Энди Руисом (32-2, 23 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Я чувствовал, что все меня списали со счетов. Я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Я сказал: "Очень хорошо". Мне говорили: "Чувак, тебе не стоит выходить на реванш, ты сумасшедший". Такие слова я слышал от некоторых своих кумиров.
Поединком в Саудовской Аравии я доказал себе, что слова кумиров или экспертов не имеют никакого значения. Никто не может идти против моих внутренних ощущений. Именно поэтому, когда после завершения поединка Эдди Хирн и мой менеджер Фредди прыгали, я стоял на месте" - сказал он.
Напомним, что ранее Ленок Льюис рассказал о бое с Виталием Кличко.
Новости по теме
- 13:24 Весь спорт Леннокс Льюис о поединке с Кличко: Я не был готов должным образом, но мой тренер настаивал на бое
- 13:47 Весь спорт Хоть и не прокурор, но сажает: Жан Беленюк во время карантина занимается по хозяйству. Фото
- 12:50 Весь спорт Бьянка Андрееску: Очень трудно не заниматься тем, что любишь, но мы ничего не можем поделать