Тайсон хотел в зоопарке устроить бой с гориллой

На пике карьеры Майку Тайсону не было равных среди людей. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе отправился искать равного себе соперника в зоопарк. И вот что произошло дальше:

"Я заплатил работнику нью-йоркского зоопарка. Он открыл его только для меня и бывшей жены Робин. Когда мы подошли к клетке с гориллами, там была одна огромная. Настоящий доминантный самец, от которого держались подальше все остальные гориллы. Меня очень удивили глаза этих животных. Несмотря на невероятную мощь, глаза у горилл были чисты, как у младенца.

Я предложил тому сотруднику 10 тысяч баксов, чтобы он открыл клетку с гориллой – хотел надрать задницу этой сопливой шкуре, показать, кто тут на самом деле доминантный самец. Нет, к счастью он отказался", - сказал Тайсон.

Ранее Майк Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил женщине руку.