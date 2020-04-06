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Тайсон хотел в зоопарке устроить бой с гориллой

Бокс
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Безумная история от легендарного боксера.

Тайсон хотел в зоопарке устроить бой с гориллой
Новина українською

На пике карьеры Майку Тайсону не было равных среди людей. Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе отправился искать равного себе соперника в зоопарк. И вот что произошло дальше:

"Я заплатил работнику нью-йоркского зоопарка. Он открыл его только для меня и бывшей жены Робин. Когда мы подошли к клетке с гориллами, там была одна огромная. Настоящий доминантный самец, от которого держались подальше все остальные гориллы. Меня очень удивили глаза этих животных. Несмотря на невероятную мощь, глаза у горилл были чисты, как у младенца.

Я предложил тому сотруднику 10 тысяч баксов, чтобы он открыл клетку с гориллой – хотел надрать задницу этой сопливой шкуре, показать, кто тут на самом деле доминантный самец. Нет, к счастью он отказался", - сказал Тайсон.

Ранее Майк Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил женщине руку.

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Vringe.com
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