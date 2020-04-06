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Пулев пожертвует значительную сумму на борьбу с коронавирусом

Бокс
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Болгарский боксер сделает свой вклад в противостояние человечества с пандемией.

Пулев пожертвует значительную сумму на борьбу с коронавирусом
Новина українською

Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) планирует отдать на благотворительность 50% своего гонорара за бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Я пожертвую 50% гонорара за поединок с Джошуа неутомимым героям сражения против коронавируса. Куплю докторам, медсестрам и врачам необходимое оборудование, чтобы бороться с этим дьявольским вирусом", - говорит бывший соперник Владимира Кличко.

Ожидается, что чемпионский бой с Джошуа пополнит банковские счета Пулева как минимум на 5 миллионов долларов.

Пулев и Джошуа должны были подраться 20 июня в Лондоне, однако из-за пандемии COVID-19 бой был перенесен на 24 июля.

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В статье: Кубрат Пулев коронавирус
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Источник:
Vringe.com
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