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Кличко: Жутко, что Фьюри мечтает обо мне в сауне

Бокс
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Владимир Кличко вспомнил о своем обидчике.

Кличко: Жутко, что Фьюри мечтает обо мне в сауне
Новина українською

В твиттере Sky Sports опубликовали знаменитое высказывание Тайсона Фьюри о том, что он победил Владимира Кличко задолго до выхода на ринг, когда пересидел его в сауне.

Украинский экс-чемпион пришел в комментарии к твиту:

"Я продолжаю читать эти волнительные истории о воспоминаниях Фьюри о сауне. Очевидно, что я участвовал в соревновании, которое проходило в его голове. И как жутко, что этот человек в сауне постоянно думает/мечтает обо мне", - написал Кличко-младший.

Владимир Кличко в ноябре 2015 года проиграл Тайсону Фьюри единогласным решением судей. Реванш не состоялся по вине британца, который из-за депрессии и проблем с наркотиками ушел из бокса на несколько лет.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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