Кличко: Жутко, что Фьюри мечтает обо мне в сауне

В твиттере Sky Sports опубликовали знаменитое высказывание Тайсона Фьюри о том, что он победил Владимира Кличко задолго до выхода на ринг, когда пересидел его в сауне.

Украинский экс-чемпион пришел в комментарии к твиту:

"Я продолжаю читать эти волнительные истории о воспоминаниях Фьюри о сауне. Очевидно, что я участвовал в соревновании, которое проходило в его голове. И как жутко, что этот человек в сауне постоянно думает/мечтает обо мне", - написал Кличко-младший.

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT...????



The seeds to @Tyson_Fury's incredible victory over @Klitschko may have been sowed many years before in a place you really wouldn't expect... pic.twitter.com/6IhbaaMHbU