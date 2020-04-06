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Однажды бывший соперник Кличко выпал из ринга, а в зале началась драка. ВИДЕО

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Безумная развязка боя между Хасимом Рахманом и Олегом Маскаевым.

Однажды бывший соперник Кличко выпал из ринга, а в зале началась драка. ВИДЕО
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Спустя год после первого поражения в карьере от Дэвида Туа Рахман в Нью-Джерси встретился с Маскаевым, который также имел за плечами неудачный бой с Туа.

Рахман вел бой и уверенно лидировал по судейским запискам, но в 8-м раунде американец пропустил правый кросс в челюсть и вывалился за пределы ринга! Среди зрителей мгновенно завязалась потасовка, погасить которую полиция смогла через несколько минут. А Рахман еще долго не мог прийти в себя – и после пропущенного удара, и после болезненного падения на комментаторские позиции.

Удивительно, но Рахман после такого тяжелого поражения уже через два года отправит в нокаут самого Леннокса Льюиса. Правда, Хасим в статусе чемпиона мира пробыл всего несколько месяцев – в реванше Льюис наглухо срубил обидчика в 4-м раунде.

С Владимиром Кличко Хасим Рахман подрался в декабре 2008 года, проиграв техническим нокаутом в 7-м раунде.

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В статье: Владимир Кличко Олег Маскаев Хасим Рахман
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