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Джошуа: Я не получаю должного признания от мировых СМИ

Бокс
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Все из-за того, что он британец?

Джошуа: Я не получаю должного признания от мировых СМИ
Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа заявил, что недоволен количеством внимания мировых СМИ к британским боксерам.

"Прошлый год был настоящим испытанием для моей карьеры. Это действительно был очень жесткий период.

Как британский тяж я не получаю должного признания от мировых СМИ, которыми в определенной мере управляет Америка. Это все потому, что мы британцы.

Американцы заботятся только о своих гражданах", – сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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