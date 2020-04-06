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Джошуа: Я не получаю должного признания от мировых СМИ
Все из-за того, что он британец?
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом дивизионе Энтони Джошуа заявил, что недоволен количеством внимания мировых СМИ к британским боксерам.
"Прошлый год был настоящим испытанием для моей карьеры. Это действительно был очень жесткий период.
Как британский тяж я не получаю должного признания от мировых СМИ, которыми в определенной мере управляет Америка. Это все потому, что мы британцы.
Американцы заботятся только о своих гражданах", – сказал Джошуа.
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