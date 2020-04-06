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Ломаченко: Хочу поединка с Лопесом, поскольку он чемпион мира, и держит мой пояс IBF

Бокс
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Украинец прокомментировал предстоящий бой

Ломаченко: Хочу поединка с Лопесом, поскольку он чемпион мира, и держит мой пояс IBF
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и "франчайзинговый" WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал журналистке Top Rank о предстоящем поединке с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Я действительно думаю, что Лопес – хороший боксер. Он жесткий боец, молодой, голодный. Он очень сильный. Я хочу этот бой, поскольку он чемпион мира, и держит мой пояс IBF.

О желании Лопеса закончить бой в середине.

"Никто не знает, что случится в поединке. Это непредсказуемый вид спорта и никто не может знать, что произойдет. То, что они рассказывают о том, в каком раунде закончат поединок – это мне самому интересно. Они просто подогревают интерес".

О планах Лопеса задавить Ломаченко напором и мышцами.

"Мне кажется, что он облегчит мне задачу, если будет так действовать.

Меня в этом поединке интересует то, как я буду после него смотреть в глаза его и его отца. Интересно увидеть его выражение лица".

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
XSport.ua
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