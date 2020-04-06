Теофимо Лопес: Все боялись Ломаченко еще до того, как выходили на ринг

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в интервью на ESPN рассказал о поединке с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Все говорят об этом бое. Эти парни боялись Ломаченко еще до того, как выходили на ринг. Они видели работу его ног, и они уже дрожали. И они просто приняли бой ради гонорара.

Они считают меня опасным. Видят, что я могу бить, я быстр, могу ловить ударов. Я делаю все это. Это не только сила и скорость. У меня есть боксерский интеллект.

Никто больше не дрался с Ломой, как я. Назови одного? Мне даже не нужен бой Ломаченко, чтобы быть лучшим в том, что я делаю. Но мы хотим этот бой. Я хочу быть лучшим в легким весе перед тем как я завоюю 140 фунтов".