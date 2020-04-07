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Ломаченко: У Лопеса непростой стиль

Бокс
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Украинец готовится к серьезному сопротивлению.

Ломаченко: У Лопеса непростой стиль
Новина українською

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке, однако в связи с пандемией коронавируса бой двух чемпионов в легком весе был отложен на неопределенный срок.

"У Лопеса непростой стиль. Всегда проще драться с соперником, который атакует тебя. Ты можешь отталкиваться от этого и выбирать варианты своих действий.

С контр-панчерами сложнее. В таких боях боксерский IQ – кто кого обманет и переиграет. Но мне кажется, что я знаю, что делать", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Top Rank.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лопес может отказаться от боя с Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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