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Тренер Гвоздика рассказал, почему Руис проиграл Джошуа

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Мнение эксперта.

Тренер Гвоздика рассказал, почему Руис проиграл Джошуа
Новина українською

Энди Руис (33-2, 22 КО) в декабре прошлого года в Саудовской Аравии с разгромным счетом на судейских записках уступил Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и потерял титулы WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе.

Тедди Атлас, тренер украинца Александра Гвоздика, считает, что проблема Руиса была не в лишнем весе.

"Что произошло после того, как Руис проиграл Джошуа? Все сразу же заявили, что причина поражения — лишний вес.

И не уверен, что если бы он весил меньше, то всенепременно победил бы. Даже наоборот. Уверен, что результат был бы точно тем же.

Дело не в весе, а в умении боксировать против тех бойцов, которые предпочитают боксировать с дальней дистанции. Он технически не знает, как сокращать дистанцию. Да, я бы мог с этим ему помочь. Но важно, чтобы он признал, что у него есть проблемы. А если же он считает, что ему ничего менять не нужно, то здесь я бессилен. Я не работаю тупо ради денег. Я работаю ради побед и только если уверен, что смогу помочь", - заявил Атлас.

Ранее появилась информация, что Тедди Атлас готов стать новым тренером Энди Руиса, но до конкретики дело пока так и не дошло.

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В статье: Энтони Джошуа Тедди Атлас Энди Руис
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Источник:
Vringe.com
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