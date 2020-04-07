Фьюри принял вызов чемпиона WWE

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) принял вызов чемпиона WWE Дрю Макинтайра.

На своей странице в Instagram британец сообщил, что готов сразиться с Макиннтайром в любом месте, ведь шоу рестлинга сейчас – это единственные спортивные мероприятия в США.

"Дрю Макинтайр бросил мне вызов после победы на шоу Wrestlemania 36. Прежде всего, я хочу поздравить его. Это была фантастическая работа. Во-вторых, я принимаю вызов. Готов драться в любое время и в любом месте".