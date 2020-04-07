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Фьюри принял вызов чемпиона WWE

Бокс
(1 голосов)

Тайсон готов провести бой

Фьюри принял вызов чемпиона WWE
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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) принял вызов чемпиона WWE Дрю Макинтайра.

На своей странице в Instagram британец сообщил, что готов сразиться с Макиннтайром в любом месте, ведь шоу рестлинга сейчас – это единственные спортивные мероприятия в США.

"Дрю Макинтайр бросил мне вызов после победы на шоу Wrestlemania 36. Прежде всего, я хочу поздравить его. Это была фантастическая работа. Во-вторых, я принимаю вызов. Готов драться в любое время и в любом месте".

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua
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