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Фьюри принял вызов чемпиона WWE
Тайсон готов провести бой
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) принял вызов чемпиона WWE Дрю Макинтайра.
На своей странице в Instagram британец сообщил, что готов сразиться с Макиннтайром в любом месте, ведь шоу рестлинга сейчас – это единственные спортивные мероприятия в США.
"Дрю Макинтайр бросил мне вызов после победы на шоу Wrestlemania 36. Прежде всего, я хочу поздравить его. Это была фантастическая работа. Во-вторых, я принимаю вызов. Готов драться в любое время и в любом месте".
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Источник:XSport.ua
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