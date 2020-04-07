Бокс
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Мейвезер возобновил тренировки
Вскоре боксер вернется на ринг?
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вернулся к тренировкам.
Ранее боксер объявил о том, что в 2020 году проведет два поединка
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