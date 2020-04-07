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Мейвезер возобновил тренировки

Бокс
(1 голосов)

Вскоре боксер вернется на ринг?

Мейвезер возобновил тренировки
Новина українською

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер вернулся к тренировкам.

Ранее боксер объявил о том, что в 2020 году проведет два поединка

Keeping the tools sharp.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

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В статье: Флойд Мейвезер
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