Фьюри - о бое с Уайлдером: Я готовился к поединку против лучшего панчера на Земле

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри разочарован сопротивлением американца Деонтея Уайлдера в их втором поединке.

"Если честно, я был весьма разочарован вызовом в лице Уайлдера. Я тренировался пройти 12 раундов в любом ритме.

За 10 недель в тренировочном лагере я прошел через ад и вернулся обратно. Я готовился драться с лучшим бойцом на планете, самым ужасным панчером, который когда-либо жил на Земле. И я был весьма разочарован, ведь ждал не такого вызова.

Несмотря на то, что для меня это была отличная победа в замечательном бою, мне казалось, что Уайлдер, возможно, не был собой. Может, некоторые из его оправданий были правдивыми.

Не исключаю, его ноги действительно пострадали из-за костюма. Может, у него был грипп. Возможно, он сломал руку, ребро или что-то еще. Это был не тот Деонтей Уайлдер, к которому я готовился. Он не был тем зверем, ради которого я заставлял себя тренироваться часами", – сказал Фьюри.