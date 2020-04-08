Эксперт: У Кличко есть резерв на несколько поединков

Владимира Кличко даже в 44 года регулярно связывают с возвращением на ринг. Тот же DAZN предлагал украинцу многомиллионный контракт на несколько боев, включая и реванши с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

"Даже несмотря на возраст, мне кажется, что в Кличко еще есть резерв для нескольких поединков. И я не вижу бойцов в дивизионе, которые заставили бы его выглядеть ужасно. С Фьюри бой был конкурентным, а о том, что у Деонтея Уайлдера есть проблемы с держалкой, мы уже знаем. Напомню, что у Кличко по-прежнему останется его мощь.

Не забывайте, что Кличко потряс Джошуа в том бою. И он сам говорил, что будет всю жизнь жалеть о том, что не рискнул сразу же пойти на добивание. Так что лично я очень даже хотел бы увидеть камбэк Кличко. Причем не против оппонента-середняка, а против элитного бойца: Уайлдера, Фьюри или Джошуа. И в случае победы он вполне мог бы продолжить карьеру. Ведь боец он именитый и известный", - размышляет Мэнникс.

Идеальным оппонентом для Владимира Кличко для первого боя после возобновления карьеры Крис Мэнникс назвал экс-чемпиона IBF Чарльза Мартина.