Эдди Хирн возмущен проведением турнира UFC 249 в условиях пандемии коронавируса

Промоутер Эдди Хирн высказал мнение относительно организации турнира UFC 249 в условиях пандемии коронавируса.

"Это невероятно. Даже я не стал бы организовывать турнир прямо сейчас. Я даже не думаю о вариантах.

Думаю, что это упрямство Уайта. Это то, что делает его успешным, но в какой-то момент вы должны откинуться на спинку кресла и показать белый флаг.

Я очень удивлен, что ESPN продвигает это шоу, очевидно, что им нужны рейтинги и деньги. Но со Sky Sports и DAZN мне бы не разрешили проводить мероприятия прямо сейчас", – заявил Хирн.