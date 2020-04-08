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Эдди Хирн возмущен проведением турнира UFC 249 в условиях пандемии коронавируса
Он раскритиковал главу организации
Промоутер Эдди Хирн высказал мнение относительно организации турнира UFC 249 в условиях пандемии коронавируса.
"Это невероятно. Даже я не стал бы организовывать турнир прямо сейчас. Я даже не думаю о вариантах.
Думаю, что это упрямство Уайта. Это то, что делает его успешным, но в какой-то момент вы должны откинуться на спинку кресла и показать белый флаг.
Я очень удивлен, что ESPN продвигает это шоу, очевидно, что им нужны рейтинги и деньги. Но со Sky Sports и DAZN мне бы не разрешили проводить мероприятия прямо сейчас", – заявил Хирн.