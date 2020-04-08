Теофимо Лопес: После боя с Ломаченко могу подраться с Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 11 КО) рассказал, с кем проведет свои следующие бои после поединка с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"После боя с Ломаченко могу подраться с Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом. Или же с Дэвином Хэйни и Хосе Рамиресом. Я готов драться с любым из этих парней.

Я не знаю, поставят ли Тейлора против меня, но мне кажется, что это случится. Я не вижу причин, почему мы не можем подраться.

Ребята из Top Rank подписали Тейлора и, может, немного его подержат. Я думаю, что его взяли ради боя с Рамиресом. Я съем их», – сказал Лопес.