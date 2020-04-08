  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Президент WBC: Усик – один из лучших бойцов современности
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент WBC: Усик – один из лучших бойцов современности

Бокс
(1 голосов)

Глава организации впечатлен украинцем

Президент WBC: Усик – один из лучших бойцов современности
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением о возможностях украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

"Усик – один из лучших бойцов современности. Он может конкурировать со всеми боксерами хэвивейта. Он сильный. В своем первом бою в новом дивизионе он смотрелся хорошо.

У него есть возможности завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе", – сказал Сулейман в прямом эфире инстаграма luckypunchnet.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Маурисио Сулейман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...