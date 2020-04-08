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Президент WBC: Усик – один из лучших бойцов современности
Глава организации впечатлен украинцем
Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением о возможностях украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.
"Усик – один из лучших бойцов современности. Он может конкурировать со всеми боксерами хэвивейта. Он сильный. В своем первом бою в новом дивизионе он смотрелся хорошо.
У него есть возможности завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе", – сказал Сулейман в прямом эфире инстаграма luckypunchnet.
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