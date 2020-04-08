Президент WBC: Усик – один из лучших бойцов современности

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением о возможностях украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

"Усик – один из лучших бойцов современности. Он может конкурировать со всеми боксерами хэвивейта. Он сильный. В своем первом бою в новом дивизионе он смотрелся хорошо.

У него есть возможности завоевать титул чемпиона мира в супертяжелом весе", – сказал Сулейман в прямом эфире инстаграма luckypunchnet.