  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тренер Альвареса обещает нокаут в третьем бою с Головкиным
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Альвареса обещает нокаут в третьем бою с Головкиным

Бокс
(1 голосов)

Два первых поединка продлились максимальные 12 раундов.

Тренер Альвареса обещает нокаут в третьем бою с Головкиным
Новина українською

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) согласовали третий бой, однако из-за пандемии коронавируса на данный момент неизвестно, когда боксеры снова окажутся в ринге.

"Если этот бой состоится, то на этот раз Канело Альварес победит Головкина нокаутом. В этом нет никаких сомнений. Планируем использовать ту же тактику, что и во втором поединке – со стартового гонга вынудим Головкина пятиться. Но на этот раз все будет иначе. На этот раз он проиграет нокаутом. И мы обещаем это всем тем, кто в нас верит", - заявил тренер Альвареса Эдди Рейносо.

Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился спорной ничьей, а в реванше Канело победил казаха с минимальным преимуществом на судейских записках.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева, а Геннадий Головкин решением судей прошел Сергея Деревянченко в бою за титул IBF в среднем весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...