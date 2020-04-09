Тренер Альвареса обещает нокаут в третьем бою с Головкиным

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) и Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) согласовали третий бой, однако из-за пандемии коронавируса на данный момент неизвестно, когда боксеры снова окажутся в ринге.

"Если этот бой состоится, то на этот раз Канело Альварес победит Головкина нокаутом. В этом нет никаких сомнений. Планируем использовать ту же тактику, что и во втором поединке – со стартового гонга вынудим Головкина пятиться. Но на этот раз все будет иначе. На этот раз он проиграет нокаутом. И мы обещаем это всем тем, кто в нас верит", - заявил тренер Альвареса Эдди Рейносо.

Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился спорной ничьей, а в реванше Канело победил казаха с минимальным преимуществом на судейских записках.

Сауль Альварес в последнем бою нокаутировал Сергея Ковалева, а Геннадий Головкин решением судей прошел Сергея Деревянченко в бою за титул IBF в среднем весе.