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Усик в разных кроссовках показал, как делать зарядку по утрам

Бокс
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Очень смешное видео от звездного украинского боксера.

Усик в разных кроссовках показал, как делать зарядку по утрам
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) дал советы украинцам, как делать утреннюю зарядку. На эфир боксер пришел в забавном синем костюме и в разноцветных кроссовках. Вот что бывает, когда у тебя несколько пар любимой обуви.

Александр Усик в следующий раз вернется на ринг не ранее июля, а его соперником станет известный британский супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО).

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В статье: Александр Усик Бокс
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