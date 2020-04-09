Усик в разных кроссовках показал, как делать зарядку по утрам

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) дал советы украинцам, как делать утреннюю зарядку. На эфир боксер пришел в забавном синем костюме и в разноцветных кроссовках. Вот что бывает, когда у тебя несколько пар любимой обуви.

Александр Усик в следующий раз вернется на ринг не ранее июля, а его соперником станет известный британский супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО).