Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик в разных кроссовках показал, как делать зарядку по утрам
Очень смешное видео от звездного украинского боксера.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) дал советы украинцам, как делать утреннюю зарядку. На эфир боксер пришел в забавном синем костюме и в разноцветных кроссовках. Вот что бывает, когда у тебя несколько пар любимой обуви.
Александр Усик в следующий раз вернется на ринг не ранее июля, а его соперником станет известный британский супертяж Дерек Чисора (32-9, 23 КО).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...