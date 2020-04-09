Усик выступил против декоммунизации

Свою позицию по декоммунизации Александр Усик (17-0, 13 КО) высказал в интервью для YouTube-канала "Эхо Киева".

"Я считаю, что ее вообще не нужно делать, потому что Советского союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, это мое мнение, чтобы улицы называть другими именами, нужно стоить города и делать там новые улицы, а не переименовывать старые.

Переименовывать улицы – это очень затратно, эти затраты не нужны сейчас, это проблемы для большинства людей. Им вообще без разницы, как называются улицы, главное – чтобы был хлебушек.

Ничего в этом не будет от того, что мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы разделим только народ. Пятерым нравится, пятерым – нет. Все.

Я же говорю, еще раз, если нужно переименовывать улицы, то нужно стоить новые города. А те люди, которые хотят это проводить – пускай они возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они тоже родились в Советском союзе. Они сделают декоммунизацию себя", - сказал экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Александр Усик в следующем бою не ранее июля в Лондоне подерется с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).