Усик: Люди в России не виноваты, что наши царьки чего-то не поделили

Украинский супертяж Александр Усик рассказал, с кем из боксеров он хотел бы провести поединок.

"С Мохаммедом Али интересно было бы побоксировать. Он – сумасшедший чувак, конечно.

Но не только из-за того, что он обогнал свое время в боксе и завоевал отношение к людям. Из-за его любви к людям", – сказал Усик.

Также украинец поделился мнением о политике:

"У меня очень много знакомых, друзей есть в России. Я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. В том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Или еще кто-то.

Президенты между собой каждый день разговаривают, общаются о той или иной ситуации. А мы друг друга хаем, обзываем. Слушайте, я столько за это время услышал о том, что я сепар, ватник, малорос. Столько названий, что, мне кажется, можно даже песню под это придумать.

Людям не нравится то, что я не соответствую их ожиданиям. Они чего-то ждут. А вы не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться, нужно надеяться на Бога.

А то, что происходит – это просто жестянка. Пройдет какое-то большое количество времени, а, дай Бог, чтобы прошло мало, и мы будем об этом вспоминать и говорить: "Как мы могли допустить, что такое вообще произошло?" А такое будет.

На самом деле, если мы ждем какой-то помощи из вне, то это очень плохо. Мы должны внутри себя сами себе помочь, не загонять друг друга. Соседа не бить, не обзывать его", – сказал Усик.