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Майк Тайсон отреагировал на смерть 13-летней девочки, которая болела коронавирусом

Бокс
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Майк в отчаянии

Майк Тайсон отреагировал на смерть 13-летней девочки, которая болела коронавирусом
Новина українською

Легенда бокса Майк Тайсон очень болезненно отреагировал в Instagram на гибель 13-летней девочки Шарлотт Фиги.

"Мы все должны быть очень благодарны за сегодняшний день, потому что мы проснулись. Мои мысли и молитвы с родителями и сообществом #Charlotte Figi. Она скончалась в возрасте 13 лет от осложнений с COVID-19. Эта особенная девочка вдохновила многих достижениями медицинской марихуаны для детей, которые также страдают от приступов судорог. Этим утром я узнал о ее смерти, наблюдая, как CNN и доктор Санжай Гупта делают специальный мемориал сегмент в ее честь. Эта девочка оставила большой след в мире, вдохновляя лечение КБР, чтобы помочь многим тяжело больным пациентам".

Погибшая девочка начиная с трех месяцев жизни страдала редкой формой эпилепсии, все лечение от которой ни к чему не приводило. Затем родители начали давать Шарлотт масло канабиса, которое смогло избавить ее от огромного количества приступов. Фиги стало намного лучше, но вскоре заболела коронавирусом COVID-19.

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В статье: Майк Тайсон
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