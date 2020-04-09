Майк Тайсон: На мой взгляд, бойцы ММА зарабатывают недостаточно

Легендарный боксер супертяжелого дивизиона Майк Тайсон сравнил заработки боксеров и бойцов смешанных единоборств.

Он считает, что бойцы ММА никогда не будут зарабатывать больше, несмотря на растущую массовую популярность этого вида спорта.

"Бои ММА всегда будут собирать больше просмотров, чем бокс, однако боксеры всегда будут зарабатывать больше денег, чем бойцы ММА.

Почему так? Это трудно объяснить. В этом нет никакого смысла. Я не знаю, почему так сложилось.

На мой взгляд, бойцы ММА зарабатывают недостаточно. Это захватывающий и возбуждающий вид спорта, но бойцы UFC получают не так много", – сказал Тайсон.