Бокс остановился: настоящее, будущее и прошлое

Оригинал статьи – Томас Хаузер, BoxingScene

Перевод и адаптация – Иван Мартынов, UA-Футбол

Бокс, как и другие виды спорта, рассчитывает на прибыль здесь и сейчас. Если бои не происходят – людям не платят.

В последние недели бокс остановился. Бойцы, тренеры, менеджеры, промоутеры, персонал арены и другие стали безработными. Даже санкционирующие органы (которые привыкли к беспроигрышным ситуациям) теряют деньги. Маховик по генерированию прибыли отключен, и даже если бокс вернется в ближайшие месяцы, контракты 2020 года вряд ли принесут прибыль.

Пандемию коронавируса резонно сравнивать с «испанским гриппом» 1918 года. Для общества в целом это удачное сравнение. Но спорт в 1918 году не был чем-то похожим на национальную одержимость и механизм зарабатывания денег, которым он стал в «Ревущие двадцатые» и является таковым в наши дни. В США пандемия 102 года назад отменила некоторые футбольные матчи в средней школе и колледже, а финал Кубка Стэнли был прерван на полпути после того, как выяснилось, что болезни подверглись несколько игроков Монреаля. Но бокс в значительной степени затронут не был.

Октябрь, ноябрь и декабрь были худшими месяцами пандемии 1918 года. BoxRec.com сообщает, что Гарри Греб провел 22 боя в период с 4 января по 21 сентября 1918 года, но больше до конца года на ринг не выходил. Бенни Леонард сражался 12 раз с 8 апреля по 23 сентября, однако его следующий поединок состоялся уже в 1919-м году. Джек Демпси с его 21 боем в 1918-м к концу года взял 8-недельный перерыв. При этом на проведение клубных боев «испанский грипп» никак не повлиял.

Вторая мировая война также оказала значительное влияние на бокс. Во время конфликта в вооруженных силах США служило более 4000 активных профессиональных бойцов. Многие из них на фронте навсегда потеряли шансы на славу. Они вернулись с войны с разбитыми телами или вообще не возвратились домой.

Джо Луис поступил на службу в армию Соединенных Штатов в 1942 году. Вместо того, чтобы назначить его на активные боевые действия, армия поместила его в спецслужбу, где он выступил почти в ста боксерских турнирах. В те дни в боксе не было «чемпионов в отпуске» или «почетных чемпионов». Карьера «Коричневого бомбардировщика» (Brown Bomber – прозвище Луиса) была заморожена на время войны. Свою 21-ю защиту титула в тяжелом весе Луис провел 27 марта 1942 года, а 22-ю – только в июне 1946 года.

Наряду с Луисом в вооруженных силах во время Второй мировой войны служили Эззард Чарльз, Джои Максим, Билли Конн, Гус Лесневич, Фред Апостоли, Фредди Кокрейн, Лью Дженкинс, Боб Монтгомери, Бо Джек, Марти Серво и Тони Зейл. Каждый из них в свое время был чемпионом мира среди профи.

Между тем во время войны бокс продолжался. Мероприятия были переполнены боксерами, которые были слишком стары или слишком молоды, чтобы служить в армии, или же имели физические ограничения, которые не позволяли им проходить военную службу. На Мэдисон Сквер Гарден (Мекка бокса) все часто сводилось к участию в главных событиях вечера бойцов клубного уровня.

Пока рано говорить с уверенностью, как бокс вернется после нынешнего кризиса. Мы не знаем, насколько серьезной будет пандемия или как долго она продлится. Но по возвращению бокс гарантированно столкнется с сильным встречным ветром.

После пандемии 1918 года и Второй мировой войны в США наряду с боксом статус национального спорта имел только бейсбол. Сейчас бокс – это нишевый спорт. Когда коронавирус позволит людям вернуться на арены, бокс столкнется с огромной конкуренцией за внимание публики. И речь не только о спорте.

В последние годы экономика бокса в США больше не так сильно зависит от количества проданных билетов на арены. Но это все еще значительная часть доходов.

Что случится с посещаемостью спортивных соревнований в целом, когда спорт вернется в привычное русло? Захотят ли люди находиться в одном помещении рядом с 5, 20 или 50 тысячами других фанатов? Что они будут чувствовать, стоя в длинных очередях, прежде чем положить свои смартфоны в грязные пластиковые баки и пройтись через металлоискатели? Будут ли они чувствовать себя комфортно, выстраиваясь в очередь за едой и напитками? Хватит ли среднестатическому фанату денег для покупки билетов? Будут ли корпорации платить большие деньги за VIP-места?

Ходили разговоры о боях без зрителей. Но это поставит под удар тренировочные лагеря, сотрудников атлетических комиссий, телевизионщиков и других. Учитывая близость, с которой работают эти люди, многие из них должны будут пройти тестирование на COVID-19 до взвешивания перед каждым боем.

Допустим, боксер серьезно пострадал на ринге. Транспортировка его в отделение неотложной помощи была бы осложнена мерами предосторожности против коронавируса. И что будет, если боец окажется там? Помещения скорой помощи уже переполнены и не функционируют должным образом.

После 11 сентября 2001 года нормы изменились. Например, служба безопасности аэропортов уже никогда не будет прежней. Новые протоколы будут и для спорта. Мы просто еще не знаем, какими они будут.

Боксу придется сложнее, чем футболу, баскетболу или хоккею. В боксе нет абонементов. Каждый бой нужно раскручивать с чистого листа.

Сколько времени пройдет, прежде чем люди почувствуют себя комфортно, садясь в самолет, летя в Лас-Вегас, тусуясь в казино, и выходя на арену с 16 000 других фанатов, чтобы посмотреть бой?

Маловероятно, что арены снова будут заполнены, пока не появится эффективная вакцина для борьбы с COVID-19. Это означает, что в обозримом будущем организатором боксерских поединков не стоит рассчитывать на прибыль от проданных билетов.

Кроме того, основные виды спорта имеют институциональную основу, которая поможет им восстановиться после преодоления кризиса. Слабым поможет их принадлежность к более сильным. В боксе такого не будет.

Люди в мире бокса могут сказать: «Мы все вместе». Но некоторые, которые погрязли в зыбучих песках, будут взбираться на спины других и топтать их, чтобы спасти себя.

По большому счету основные промоутеры бокса не сотрудничают друг с другом. Телевизионные каналы и службы потокового видео не помогают друг другу. Адам Сильвер может вести НБА как единое целое. Кто будет руководить боксом в это кризисное время?

Прямо сейчас бокс в США в основном сотрудничает с ESPN, FOX, DAZN и Showtime. Бокс на телевидении и потоковое видео восстановятся раньше, чем бокс вживую. Но в рамках этого процесса контракты с сетевыми промоутерами будут пересмотрены и скорректированы.

В большинстве контрактов есть пункт «форс-мажор», который освобождает стороны от определенных обязательств в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в широком масштабе. Не имея доступа к этим контрактам, мы не можем точно сказать, как на них повлияет коронавирус. По всей вероятности, большинство из них уже временно приостановлены и будут продлены на срок приостановления. Но могут быть исключения.

Наряду с тем, что ESPN, FOX, DAZN и Showtime имеют договорные обязательства перед промоутерами (и наоборот), промоутеры имеют договорные обязательства перед своими бойцами. Многие контракты с промоутерами-бойцами также будут затронуты условиями «форс-мажора».

Сейчас боксерам несладко. Трудно тренироваться, когда спортивные залы закрыты. Бои нужно планировать заранее, но сейчас это невозможно, потому что никто не знает, когда обстоятельства позволят выйти на ринг. Более того, денежный пузырь, спровоцированный выходом на рынок DAZN, вот-вот лопнет. В обозримом будущем будет меньше боев и, скорее всего, меньше денег.

Существует мнение, что бои по системе «плати и смотри» могут стать для бокса отличным вариантом выхода из кризиса, потому что это безопасное развлечение дома. Но многие американцы пострадают в финансовом отношении. Латиноамериканский рынок – самый надежный сегмент в системе платного бокса – особенно сильно пострадал.

Люди будут изо всех сил стараться заплатить за предметы первой необходимости, такие как еда, плата за жилище и медицинское обслуживание. Для многих платить по $ 79,95 за бой не будет иметь никакого смысла. Промоутеры будут красноречиво говорить о «предоставлении подарка фанатам» и снижении цены PPV до $ 44,95. Но это вряд ли убедит людей, которые потеряли работу и увидели, что их сбережения тают. У них будут более важные дела, чем кулачные бои.

Более того, реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри продемонстрировал, что и у модели бокса с оплатой за просмотр есть проблемы. Забудьте прогноз Боба Арума о двух миллионах покупок. Очень немногие в отрасли воспринимают это всерьез. Но ESPN и FOX вложили больше средств в продвижение этого мероприятия, чем когда-либо. Чтобы отбить средства, в США требовалось около 1,2 миллиона PPV. А итоговое количество проданных платных трансляций не превышает и 850 тысяч.

Баланс сил на рекламном рынке в боксе в следующем году, вероятно, еще больше сместится в пользу богатых и крупных игроков по сравнению с бедными. Многие мелкие и средние промоутеры, которые и так уже находятся на грани, могут не выжить. Большинство из них не имеют телевизионных контрактов на свои шоу и почти полностью зависят от проданных билетов.

Кроме того, крупные промоутеры имеют архивы, которые они могут монетизировать, чтобы смягчить удар коронавируса. Top Rank уже заключила сделку по использованию своих архивов на платформах ESPN. Don King Productions и Main Events могут предложить аналогичный контент. Архивы Golden Boy и Premier Champions Champions имеют ценность. У мелких промоутеров такого актива нет.

DAZN находится в необычном положении.

В обозримом будущем люди, скорее всего, будут проводить у себя дома больше времени, чем раньше. FOX и Showtime содержат огромное количество неспортивного контента, который будет продолжать привлекать зрителей. У ESPN произошло значительное падение рейтингов из-за отсутствия спортивных трансляций. Но в сети все еще хватает контента – архивного и другого.

Конечная цель DAZN – стать доминирующим игроком в мире цифровых спортивных СМИ. Но поскольку они все еще находятся в начальной стадии, у них очень мало контента. В DAZN уже отложили запуск своего англоязычного приложения по всему миру, которое планировалось совместить с боем Сауля Альвареса и Билли Джо Сондерса.

Заглядывая наперед, трудно представить, что количество подписчиков DAZN в США не упадет, пока бокс и остальные боевые дисциплины находятся на незапланированном карантине.

По иронии судьбы, коронавирус может оказаться экономически выгодным для DAZN. В течение последних двух лет DAZN довел суммы лицензионных сборов за бокс до неэффективного уровня. С самого начала их ежемесячные расходы на лицензирование и маркетинг в Соединенных Штатах намного превышали доходы. Таким образом, в краткосрочной перспективе DAZN экономит деньги в результате приостановки бокса. По крайней мере, у них будет больше денег на руках, чем в случае возобновления бокса.

Кроме того, если текущая приостановка приведет к тому, что Канело Альварес сразится с Геннадием Головкиным в сентябре без промежуточной боев для любого из них, это будет плюсом для DAZN.

Поклонники бокса надеются, что мир переживет относительно короткий период экономических и социальных потрясений, и спорт скоро вернется. Оптимист может даже сказать, что это возможность для бокса заново изобрести себя. Но для успешной перезагрузки бокса потребуются сильные знающие руководители телевизионных сетей и DAZN.

Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа может стать толчком для восстановления бокса в Великобритании. Но бой Фьюри-Джошуа, если это произойдет в течение следующего года, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии. Это сделало бы нескольких богатых людей богаче, но это не помогло бы боксу.

Восстановление нормальной жизни будет долгим медленным процессом. Никто не знает, сколько времени это займет или какой эта новая жизнь будет. Все мы будем в опасности, пока не будет разработана эффективная вакцина для COVID-19.

А пока давайте определимся с нашими общими приоритетами. №1. Здоровье. №2. Восстановление экономики. А что же бокс? Судьба бокса сейчас всех нас должна волновать едва ли не в последнюю очередь.